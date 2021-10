Ampel-Unterhändler arbeiten an Sondierungspapier

Berlin (Reuters) - Die Sondierer von SPD, Grünen und FDP arbeiten am Donnerstag weiter an einem Papier, das Grundlage für den Einstieg in Koalitionsverhandlungen bilden soll.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, FDP-Generalsekretär Volker Wissing und Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, wollen die Ergebnisse der ersten Dreier-Sondierungsrunden zusammenfassen. Sowohl Klingbeil als auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatten sich am Mittwoch zuversichtlich gezeigt, dass die Bildung einer Ampel-Regierung auf Bundesebene zügig vorankommen könne. Scholz kehrt von einer zwischenzeitlichen Reise zur IWF-Tagung in Washington zurück. Am Freitag wollen die drei Parteien eine Zwischenbilanz ziehen und möglicherweise entscheiden, ob sie Richtung Koalitionsverhandlungen gehen wollen. Sollte das vorgelegte Papier als Grundlage für Koalitionsgespräche angesehen werden, müsste bei den Grünen am Sonntag ein Länderrat, bei der SPD der Parteivorstand und bei der FDP der Bundesvorstand grünes Licht geben.