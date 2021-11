Ampel will Ressortverteilung erst am Verhandlungsende klären

Berlin (Reuters) - Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP wollen trotz Ruckeleien in den Verhandlungen ihren Koalitionsvertrag wie geplant kommende Woche vorlegen.

"Das kriegen wir hin, da bin ich fest von überzeugt", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Dienstag bei einer gemeinsamen Zwischenbilanz mit FDP-Generalsekretär Volker Wissing und dem Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Ressort- und Personalentscheidungen sollen dabei zum Schluss geklärt werden, sagte Wissing. "Wichtig ist, dass wir uns am Ende nicht in Formelkompromisse flüchten", sagte er. Man dürfe es sich nicht zu leichtmachen, weil man Probleme dann womöglich nur vertage." Mit Prüfaufträgen sei es nicht getan. "Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit", betonte Kellner. Die Grünen hatten zuletzt mehr Bewegung bei den Klimaverhandlungen gefordert.

Alle drei Politiker äußerten sich am Rande der zweiten Gesprächsrunde der Hauptverhandlungsgruppen von SPD, Grünen und FDP sehr zuversichtlich, dass der ursprünglich gesteckte Zeitplan auch eingehalten werden kann. Wie sein FDP-Kollege betonte Klingbeil, dass man an einigen Stellen überraschend schnell vorangekommen sei. Das Trio hatte nach dem Abschluss der fast 300 Politiker und Politikerinnen aus 22 Arbeitsgruppen einen Entwurf für eine Koalitionsvertrag erstellt, der nun Grundlage der Beratungen ist. Gerade die Ressortverteilung gilt als strittig, weil sowohl FDP-Chef Christian Lindner als auch Grünen-Co-Chef Robert Habeck Ambitionen auf das Finanzministerium nachgesagt werden.

Ziel der Ampel-Parteien ist es, dass SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in der Woche vom 6. Dezember im Deutschen Bundestag zum Bundeskanzler gewählt wird. Dazu müssen zuvor die Parteitage von SPD und FDP sowie eine Mitgliederbefragung bei den Grünen einem Koalitionsvertrag noch zustimmen. Dies erklärt den Zeitdruck mit dem angepeilten Ende der Verhandlungen kommende Woche. Klingbeil sprach von einem ehrgeizigen Plan. Am Dienstag soll bis in die Nacht verhandelt werden. Als Verhandlungstage nannten die drei zudem Mittwoch, Freitag und kommenden Montag. Donnerstag soll mit Rücksicht auf die Corona-Debatte im Bundestag und bei der Ministerpräsidentenkonferenz pausiert werden. Kellner und Klingbeil wollten sich nicht darauf festlegen, dass die Verhandlungen bereits am Montag abgeschlossen werden.

Über den Verlauf der Verhandlungen sowie die inhaltlichen Einigungen und Meinungsverschiedenheiten wollen die Parteien weiter Stillschweigen wahren, betonten alle drei Politiker. Fragen zur Corona-Politiker der Ampel-Parteien wollten die drei nicht beantworten. Sie verwiesen darauf, dass Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie in den drei Fraktionen beraten werden.

Am Montagabend hatte sich der designierte Kanzler Olaf Scholz optimistisch gezeigt, dass eine Ampel-Koalition die anstehenden Aufgaben auch finanzieren kann. Es gebe dafür sehr günstige Rahmenbedingungen mit steigenden Steuereinahmen, hatte der SPD-Politiker gesagt. Außerdem müsse der größte Teil privatwirtschaftliche Investitionen sein. Die FDP hatte in dem Sondierungsgespräch durchgesetzt, dass die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse nicht angetastet wird. Die Finanz- und Haushaltspolitik gilt als eines der schwierigsten Themen bei den Verhandlungen.