Amphenol zahlt Dividende an die Investoren

Der Industriekonzern Amphenol Corp. (ISIN: US0320951017, NYSE: APH) wird am 14. Juli 2021 eine Quartalsdividende von 0,145 US-Dollar je Aktie ausbezahlen (Record date ist der 22. Juni 2021). Hochgerechnet auf das Gesamtjahr werden 0,58 US-Dollar Dividende ausgeschüttet. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 66,95 US-Dollar entspricht dies einer Dividendenrendite von 0,87 Prozent (Stand: 6. Mai 2021).

Amphenol ist einer der größten Steckverbinder-Hersteller der Welt. Es werden elektrische, elektronische und fiberoptische Steckverbinder, kundenspezifische Steckverbindersysteme sowie Koaxial-, Flachband- und Spezialkabel produziert.

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz des Unternehmens 2,38 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,86 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 28. April 2021 berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 2,39 Prozent im Plus und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,98 Mrd. US-Dollar (Stand: 6. Mai 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de