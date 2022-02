Amplitude gibt Termine für Amplify 2022, die führende Produkt- und Growth Konferenz, bekannt

Produktführer treffen sich vom 24. bis 26. Mai persönlich und online, um zu erfahren und auszutauschen, was es braucht, um digitale Produkte von Weltklasse zu entwickeln

Amplitude, Inc. (Nasdaq:AMPL), der Pionier in der digitalen Optimierung, gab heute bekannt, dass Amplify, die führende Produkt- und Growth Konferenz, 2022 als Hybridveranstaltung zurückkehren wird. Heutzutage unterstützen digitale Produkte nicht nur das Geschäft, sie sind das Geschäft. Das bedeutet, dass Produktführer unter enormem Druck stehen, innovative Produkte zu entwickeln, die Wachstum und Umsatz fördern. Produktführer gehören heute zu den mächtigsten und am besten gerüsteten Personen, um das Wachstum innerhalb einer Organisation voranzutreiben, und ihr Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auf der Amplify 2022 lernen und vernetzen sich die Teilnehmer mit den erfolgreichsten Produktführern der Welt und sind bereit, ihre Produktstrategie zu transformieren.

Die Veranstaltung findet vom 24. bis 26. Mai 2022 im ARIA Resort and Casino in Las Vegas, Nevada, statt. Die Teilnehmer können sich hier für die persönliche Veranstaltung registrieren oder einen virtuellen Pass auswählen, der Zugang zu allen Eröffnungsreden gewährt, die live gestreamt und anschließend auf Abruf verfügbar sind.

„Nach den massiven Investitionen in die digitale Transformation, die wir in allen Branchen gesehen haben, fragen sich Unternehmen, was als nächstes kommt“, sagte Spenser Skates, CEO und Mitbegründer von Amplitude. „Wir glauben, dass Produktführer einzigartig positioniert sind, um Innovation und Geschäftswachstum in ihrem Unternehmen voranzutreiben. Während wir den Aufstieg des Chief Product Officer miterleben, freuen wir uns darauf, bei Amplify zusammenzukommen, um die Beiträge der Produktführer in ein helleres Licht zu rücken, von ihren Erfolgen zu lernen und sie zu feiern und die nächste Generation von Produktführern zu inspirieren.“

Über Amplify

Amplify ist der Ort, an dem erstklassige Produkt- und Wachstumsexperten auf der ganzen Welt – aus Verbrauchertechnologie, Einzelhandel, SaaS, Fintech, Krypto, Gaming, Medien und mehr – zusammenkommen. Von Anfang bis Ende unter Berücksichtigung der Sicherheit geplant, werden die Teilnehmer in einer Mischung aus Keynotes und Breakout-Sessions erkunden, was es braucht, um innovative digitale Produkte zu entwickeln. Wir bieten auch sinnvolle Networking-Erfahrungen mit anderen Führungskräften, Produktleitern, Datenwissenschaftlern, Marketingfachleuten und allen, die das digitale Geschäft ihres Unternehmens vorantreiben.

Das diesjährige All-Star-Redner-Lineup umfasst einige von Amplitudes eigenen – CEO und Mitbegründer Spenser Skates und SVP of Product Justin Bauer – sowie bewunderte Branchenveteranen, die Produktinnovationen und Marktdifferenzierung vorangetrieben und dauerhafte Kundenbeziehungen aufgebaut haben. Zu den früheren Konferenzrednern gehören Führungskräfte von Zoom, Peloton, Walmart, Ford, Airbnb, Sequoia und mehr. Die diesjährige Agenda und die vollständige Aufstellung der vorgestellten Redner werden in den kommenden Wochen auf der Amplify-Website bekannt gegeben.

Über die Pioneer Awards

Amplify wird erneut die Einzelpersonen und Teams feiern, die Daten nutzen, um Produkte schneller, intelligenter und immer mit Blick auf ihre Kunden zu entwickeln. Die jährlichen Amplitude Pioneer Awards, die für 2022 überarbeitet wurden, um eine erweiterte Kategorieliste aufzunehmen, würdigen die Produkt-, Marketing- und kundenorientierten Führungskräfte, die Amplitude nutzen, um Kunden besser zu binden und gleichzeitig das Unternehmenswachstum voranzutreiben. Die Gewinner werden in sieben Kategorien ausgewählt: Produktinnovation, Kundenwirkung, Datenkultur, Wachstumsarchitekt, Marketingeinblick, Datentreiber und der Pionier des Jahres. Zu den Gewinnern des letzten Jahres gehören Führungskräfte von Atlassian, HBO Max, IBM, TD Bank und mehr. Nominierungen sind ab sofort bis zum 28. März 2022 möglich.

„Wir haben angefangen, Amplitude zu verwenden, weil wir besser verstehen wollten, wie unsere Kunden mit unseren Produkten interagieren“, sagte Chad Meeks, Data Product Manager bei Movies Anywhere. „Aber jetzt hat es unsere Einstellung zur Produktstrategie verändert. Nachdem wir Analysen in unser gesamtes Produkt integriert hatten, erkannten wir die direkten Auswirkungen umsetzbarer Produktdaten auf das Geschäftswachstum. Es war mir eine Ehre, letztes Jahr zum Pioneer Award-Gewinner ernannt zu werden, und ich freue mich darauf, die Innovationen zu sehen, die die diesjährige Klasse durch digitale Optimierung in ihre Unternehmen gebracht hat.“

Registrieren Sie sich hier und erfahren Sie mehr über Amplify 2022, einschließlich unserer COVID-19-Impfrichtlinie und Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle. Erfahren Sie hier mehr über die Pioneer Awards 2022.

Über Amplitude

Amplitude ist der Pionier in der digitalen Optimierungssoftware. Mehr als 1.400 Kunden, darunter Atlassian, Instacart, NBCUniversal, Shopify und Under Armour, verlassen sich auf Amplitude, um ihnen zu helfen, schneller und intelligenter zu innovieren, indem sie die strategische Frage beantworten: „Wie treiben unsere digitalen Produkte unser Geschäft an?“ Das Amplitude Digital Optimization System macht kritische Daten für jedes Team zugänglich und verwertbar – es vereint Produkt-, Marketing-, Entwickler- und Führungsteams um ein neues Kundenverständnis und eine gemeinsame Sichtbarkeit dessen, was die Geschäftsergebnisse vorantreibt. Amplitude ist die beste Produktanalyselösung ihrer Klasse und wurde im Winterbericht 2022 von G2 auf Platz 1 gewählt. Erfahren Sie auf amplitude.com, wie Sie Ihre digitalen Produkte und Ihr Geschäft optimieren können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220202005535/de/

Kommunikation

Darah Easton

press@amplitude.com