Mit einer branchenführenden Nennleistung von 333 kW ermöglicht die Stringwechselrichter-Familie Ampner ACETM 300 den Bau flexibler und zuverlässiger Solarkraftwerke und Batteriespeicher unter extrem harten Umgebungsbedingungen wie Hitze, Kälte, großen Höhenlagen und hochkorrosiven Bereichen. Die robusten Geräte funktionieren selbst bei -40°C und bieten eine Vielzahl von Eingangsoptionen, die den Anlagenbau erleichtern. Überdies unterstützen sie bifaziale und hochleistungsfähige Module für einen zukunftssicheren Betrieb von Photovoltaik-Kraftwerken.

„Der ACE 300 mit seinen hochwertigen Eigenschaften und der hohen Leistungsdichte bietet unseren Kunden minimierte Ausfallzeiten, niedrigere Stromerzeugungskosten und höhere Energieerträge. Da er gut für Hybridanlagen geeignet ist, ist der ACE 300 ein effizientes Instrument für den wachsenden Solarenergie- und Energiespeicherungsmarkt“, so Mika Jantunen, CEO von Ampner.

Die nach IEC zertifizierten Geräte werden auf der Messe Intersolar 2021 in München vom 6. bis 8. Oktober vorgestellt und sind ab sofort lieferbar. Die Produkte werden in Finnland entwickelt und hergestellt.

Über das Unternehmen

Ampner Ltd. bietet Produkte und Dienstleistungen für den Anschluss erneuerbarer Energiequellen an das Stromnetz an. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Stringwechselrichter, die unter anspruchsvollen Bedingungen in Photovoltaik-Kraftwerken und Batteriespeichersystemen weltweit betrieben werden können.

Des Weiteren entwickelt Ampner intelligente Lösungen für die Steuerung, Prüfung und Qualitätssicherung einer Vielzahl erneuerbarer Energiequellen. Ob Wind, Sonne, Wasser oder Batteriespeicher, unabhängig von der Energiequelle entwirft, berechnet und simuliert das Unternehmen elektrische Anschlüsse an das Netz.

www.ampner.com

Weitere Informationen



Mika Jantunen, CEO

+358 40 165 7933

mika.jantunen@ampner.com



Mika Long, Business Unit Director, Solar PV and Energy Storage

+358 50 313 1793

mika.long@ampner.com