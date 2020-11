AMS - Erstmals Zahlen inklusive Osram!

ams AG - WKN: A118Z8 - ISIN: AT0000A18XM4 - Kurs: 20,960 Fr (VTX)

Der österreichische Spezialist für Sensorlösungen, AMS, hat heute die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal veröffentlicht. Das Interessante dabei war, dass erstmalig auch die übernommene Osram in den Zahlen enthalten war. Dadurch schnellte der Umsatz im dritten Quartal um 111 % verglichen mit der Vorjahresperiode auf 1,43 Mrd. USD nach oben. Das alleinige AMS-Geschäft kam auf Erlöse von 564 Mio. USD, was einem Anstieg zum Vorquartal von 15 % entspricht. Die Profitabilität litt deutlich, selbst wenn man Einmaleffekte durch die Übernahme herausrechnet. Die EBIT-Margin sank von 28 % auf nur mehr 4 %, auf Neunmonatssicht fiel sie von 17 auf 11 %. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 USD. Dass AMS hart am Wind segelt, zeigt die explodierte Nettoverschuldung, welche nunmehr 2,45 Mrd. USD beträgt, nach zuvor 1,36 Mrd. USD. Der operative Cashflow sank von 315 Mio. USD im dritten Quartal 2019 auf 84 Mio USD.

Das Management gab auch eine Prognose für das vierte Quartal ab, allerdings nur für das AMS-Geschäft. Dort soll der Umsatz gegenüber dem dritten Quartal um 19 % auf eine Spanne zwischen 650 und 690 Mio. USD steigen, was, veranschlagt man den Mittelwert für die Berechnung, einem kleinen Umsatzplus von 2 % gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen würde. Die EBIT-Marge soll zwischen 24 und 27 % betragen.

Analysten erwarten im laufenden Jahr einen Umsatz von 4,00 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 0,10 USD. 2021 soll der Gewinn auf über 1,00 USD je Aktie nach oben schnellen. Die Erlöse sollen dann bei 6,37 Mrd. USD liegen. Das KGV der Aktie für das kommende Jahr beträgt 22.

Aus charttechnischer Sicht gelang der AMS-Aktie im September dieses Jahres der Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 18,00 CHF. Dieses Ausbruchslevel stellt folglich auch für die kommenden Monate einen wichtigen Support da. Neue Kaufsignale entstehen erst über dem Hoch bei 23,82 CHF. In diesem Fall könnte die Aktie ein offenes Gap bei 28,43 CHF schließen und im Jahr 2021 sich in Richtung der großen Abrisskante bei 37,46 CHF vorarbeiten. Die impulsive Aufwärtsbewegung ist über dem Tief bei 15,30 CHF intakt.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 2,09 4,00 6,37 Ergebnis je Aktie in USD 2,72 0,10 1,04 Gewinnwachstum -96,32 % 940,00 % KGV 9 232 22 KUV 3,2 1,7 1,1 PEG neg. - *e = erwartet

Ams-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)