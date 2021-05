AMS startet mit Delisting-Angebot für Osram

UNTERPREMSTÄTTEN (dpa-AFX) - Der an der Schweizer Börse notierte österreichische Sensorhersteller AMS startet das öffentliche Delisting-Angebot für die noch ausstehenden Osram -Aktien. Von diesem Freitag an können Aktionäre ihre Osram-Anteile zu je 52,30 Euro andienen, teilte der Konzern am Freitag mit. Die Frist läuft bis zum 18. Juni. Im Anschluss wird der Handel von Osram-Aktien im regulierten Markt eingestellt, wie AMS weiter mitteilte./dm/jb/AWP/jha