Amt - Verbraucherpreise können wegen Mehrwertsteuer 1,6 Prozent sinken

Berlin (Reuters) - Die ab 1. Juli geltende Senkung der Mehrwertsteuer kann die Inflation in Deutschland deutlich drücken.

Bei vollständiger Weitergabe an die Kunden könne dies "rein rechnerisch" einen Rückgang der Verbraucherpreise um 1,6 Prozent verursachen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Die Bundesregierung hatte vorige Woche beschlossen, zur Stärkung der Binnennachfrage in der Coronakrise die Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent beziehungsweise von sieben auf fünf Prozent zu senken.

Die Änderungen wirken sich allerdings nicht auf alle Waren und Dienstleistungen gleichermaßen aus. Rund 70 Prozent des Warenkorbs der Statistiker - mit dessen Hilfe die Entwicklung der Inflation ermittelt wird - sind mit dem vollen oder ermäßigten Steuersatz behaftet. Die restlichen 30 Prozent sind von der Mehrwertsteuerpflicht befreit - darunter Wohnungsmieten, die einen hohen Anteil an den Verbrauchsausgaben haben.

"Inwieweit die für Juli angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben wird, ist derzeit noch unklar, da eine vollständige Weitergabe nicht gesetzlich verordnet ist", betonte das Statistikamt. "Auch sind die tatsächlichen Auswirkungen auf die Inflationsrate nur schwer abschätzbar, da die Preisentwicklung insgesamt auch von vielen anderen Effekten bestimmt wird."