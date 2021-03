Amtsgericht eröffnet Insolvenzverfahren für Greensill Bank

BREMEN (dpa-AFX) - Das Amtsgericht Bremen hat auf Antrag der deutschen Finanzaufsicht Bafin das Insolvenzverfahren für die in Turbulenzen geratene Greensill Bank AG eröffnet. Ein entsprechender Beschluss sei am Dienstag ergangen, teilte das Gericht mit. Zum Insolvenzverwalter sei Rechtsanwalt Michael C. Frege in Hamburg bestellt worden. Der Insolvenzantrag war am Montagabend gestellt worden. (Az.: 508 IN 6/21)

Die Bafin hatte die Bremer Tochter des britisch-australischen Finanzkonglomerats Greensill Anfang März bereits für den Kundenverkehr geschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Greensill Bank AG, die Bafin hatte Strafanzeige gestellt. Dem Vernehmen nach geht es um den Vorwurf der Bilanzfälschung./hr/DP/eas