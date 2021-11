An Heiligabend wieder 'Kevin - Allein zu Haus' bei Sat.1

BERLIN (dpa-AFX) - TV-Tradition: Zum achten Mal in Folge läuft bei Sat.1 dieses Jahr an Heiligabend zur besten Sendezeit derselbe Film - und zwar "Kevin - Allein zu Haus" mit Macaulay Culkin als kleiner Junge, den die Familie bei der Abreise in den Weihnachtsurlaub vergisst. Der Privatsender zeigt den Film seit 2012 jedes Jahr am 24. Dezember, lediglich 2013 legte Sat.1 eine einmalige Pause ein. Die im Original "Home Alone" betitelte Weihnachtskomödie lief vor 30 Jahren im Kino.

Seit diesem Freitag (12.11.) gibt es beim Streamingdienst Disney+ eine Neuverfilmung des Stoffs: Sie heißt "Nicht schon wieder allein zu Haus" (Original: "Home Sweet Home Alone"). Die Hauptfigur trägt darin nun den Namen Max und wird von Archie Yates (12) verkörpert./gth/DP/eas