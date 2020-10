ANALYSE: Berenberg startet SMA Solar mit 'Buy' - Potenzial dank Energiewende

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg sieht im Trend hin zu erneuerbaren Energien beträchtliche Chancen für SMA Solar . Der Photovoltaik-Markt stehe vor einem möglichen Wendepunkt, wovon das auf diesen Bereich spezialisierte Unternehmen SMA dank seiner breiten Aufstellung zunehmend profitieren dürfte, schrieb Analyst Lasse Stueben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und nahm die Bewertung der Aktie mit "Buy" und bei einem Kursziel von 50 Euro auf. Damit hätte das SDax-Papier trotz des achteinhalbprozentigen Kursgewinns an diesem Morgen noch ein Potenzial von knapp 18 Prozent.

Dank des diversifizierten Produktportfolios profitiere der Solarausrüster in allen Bereichen des Wachstumsmarktes Solarindustrie, schrieb Stueben. Die Kapazitäten im Photovoltaik-Markt dürften bis 2030 pro Jahr durchschnittlich um 12 Prozent steigen, da immer mehr Länder auf erneuerbare Energien setzten. Zugleich dürfte der Preisdruck in der Industrie an einen Wendepunkt kommen, da die natürliche Konsolidierung im Markt dem Ende zugehe. "Wir rechnen damit, dass die Preisrückgänge für SMA unter 10 Prozent pro Jahr bleiben dürften und damit geringer sein dürften als die Rückgänge in den vergangenen Jahren."

Stueben sieht zudem beträchtliche Chancen für SMA, im Service und mit Angeboten für Digitale Energie zu wachsen. Mit Blick auf wiederkehrende Umsätze und die hohe Profitabilität in diesen Segmenten sei die Strategie des Unternehmens vielversprechend, die Erlöse hier zu diversifizieren.

Der Abschlag der SMA-Papiere im Vergleich zu den anderen Unternehmen der Branche hält der Berenberg-Experte für nicht gerechtfertigt. Er geht davon aus, dass die Margen des Unternehmens vom Kosteneinsparprogramm, dem Produktportfolio und den nachlassenden Preisdruck zunehmend profitieren werden.

Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie./ck/bek/mis

