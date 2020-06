ANALYSE: Deutsche Bank hält Gegengebot für Grubhub für unwahrscheinlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hält ein Gegengebot für den US-Essenslieferdienst Grubhub angesichts der geplanten Fusion mit Just Eat Takeaway.com für unwahrscheinlich. Der US-Fahrdienstleister Uber , der ebenfalls an Grubhub interessiert war, dürfte kaum mit einer feindlichen Offerte zurückkommen und auch der deutsche Wettbewerber Delivery Hero habe vermutlich kein sehr großes Interesse in den sehr hart umkämpften US-Markt hinein zu expandieren, schrieb Analyst Kunal Madhukar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bewertet Grubhub weiterhin mit "Hold".

Mit seinem Fokus auf die Ertragskraft könnte Grubhub zudem weiterhin Marktanteile verlieren. Nachdem die Modalitäten der Akquisition durch das britisch-niederländische Unternehmen nun bekannt seien, dürften der Aktienkurs von Grubhub außerdem von nun an mehr von der Geschäftsentwicklung einer kombinierten Unternehmensgruppe bestimmt werden als von Grubhubs eigenen Fundamentaldaten./ck/mis

