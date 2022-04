ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Nemetschek auf 'Add' - Ziel 95 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek auf "Add" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Bausoftwarespezialist sei hervorragend ins Jahr gestartet und habe die Ergebniserwartungen klar übertroffen, schrieb Analyst Knut Woller am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf die Geschäftszahlen. Trotz des schwierigen Umfelds gebe es Potenzial nach oben für die Jahresziele./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 07:39 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

