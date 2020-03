ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Norma Group auf 'Add' - Ziel 38 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group vorerst auf "Add" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Es sei keine Überraschung, dass der Autozulieferer angesichts der Corona-Krise und der Stopps bei Autobauern den eigenen Produktionsprozess unterbreche, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte kündigte eine Überarbeitung seiner eigenen Gewinnannahmen an, sobald Norma seine endgültigen Zahlen für 2019 Ende März vorlege./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 07:35 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / / CET