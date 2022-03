ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Sixt-Stämme auf 'Reduce' - Ziel 148,70 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen für 2021 auf "Reduce" mit einem Kursziel von 148,70 Euro belassen. Der Umsatz und der Rekord-Vorsteuergewinn des Autovermieters lägen nahe an den Markterwartungen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2022 könnte das gleiche Gewinnniveau bei höheren Umsätzen erzielt werden. Der Experte hob zudem die hohe Dividende hervor./mis/la

