ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Software AG auf 'Add' - Ziel 36,50 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Das Neugeschäft habe sich besser als erwartet entwickelt, schrieb Analyst Knut Woller in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Deshalb dürfte das Zahlenwerk am Markt positiv aufgenommen werden./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 07:42 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

