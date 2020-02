ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Thyssenkrupp auf 'Add' - Ziel 13 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp angesichts des Verkaufs der Aufzugssparte auf "Add" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Preis sei ordentlich und verschaffe dem Management Zeit, um den Industriekonzern neu zu formen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf dem Weg dahin sei der Verkauf aber der leichtere Teil der Entscheidungen gewesen. Nun stünden weitere an bezüglich des Portfolios und der Restrukturierung./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 07:43 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

