ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Wirecard auf 'Buy' - Ziel 240 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard angesichts aktueller Nachrichten zur Jahresabschluss-Prüfung durch KPMG auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Analyst Knut Woller sah in einer am Freitag vorliegenden Studie erste ermutigende Einblicke in die noch nicht beendete Sonderprüfung. Anleger dürfte dies ein Stück weit zuversichtlicher machen. Zuvor hatte Wirecard mitgeteilt, es habe bislang keine substanziellen Feststellungen gegeben und damit bestehe bislang auch kein Korrekturbedarf der Abschlüsse für 2016, 2017 und 2018./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2020 / 08:22 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

