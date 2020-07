ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen seien stark, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies und der angehobene Jahresausblick bestätigten seine positive Haltung, was die Story der Aktie betreffe. Der Online-Modehändler habe die Zahl der Neukunden in der Corona-Krise deutlich gesteigert./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2020 / 07:46 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST