ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 96 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Zalando nach Zahlen des Onlinemodehändlers auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Sowohl die Geschäftsentwicklung im vergangene Jahr als auch der Ausblick auf 2022 entsprächen den Erwartungen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 07:57 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

