ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Bechtle auf 'Top Stock Ideas'-Liste - 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Bechtle in ihre Auswahlliste "Top Stock Ideas" aufgenommen. Die Einstufung lautet weiter "Buy" mit einem Kursziel von 192 Euro. Die Sektorrotation sei bereits sehr weit fortgeschritten, weshalb Investoren bei Wachstumswerten nun Gewinne mitnehmen sollten, schrieben die Experten der Bank in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Gegenzug empfehlen sie nun Werte wie Bechtle, die seit Jahresbeginn an der Börse hinterherhinkten und bei denen der anstehende Quartalsbericht als Kurstreiber fungieren könnte. Der IT-Dienstleister verfüge über solide Margen- und Wachstumsaussichten, lobte Analyst Knut Woller./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2021 / 16:16 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST

