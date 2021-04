ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Fuchs Petrolub auf 'Add' - Ziel 47 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Fuchs Petrolub von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel auf 47 Euro belassen. Er habe von mehreren in Privatbesitz befindlichen Chemieunternehmen (einschließlich Schmierstoffherstellern wie Fuchs Petrolub) gehört, dass die Nachfrage aus der Automobil- und Investitionsgüterindustrie nach Schmierstoffen höher sei als zuvor vom ihm erwartet, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / 16:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET

