ANALYSE-FLASH: Baader Bank startet About You mit 'Add' - Ziel 27 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat About You mit "Add" und einem Kursziel von 27 Euro in die Bewertung aufgenommen. Wie Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, sieht er viel Aufwärtspotenzial für den Online-Modehändler. In Europa sei dieser auf einen Markt mit hohem Wachstum fokussiert und bei der Marken-Wahrnehmung bei jüngeren Konsumenten nehme das Unternehmen eine führende Rolle ein. In 10 von 26 Ländern steckten die Geschäfte aber erst in der Anlaufphase./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 16:12 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST