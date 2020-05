ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Gea Group auf 'Overweight' - Ziel 29 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Angesichts von Covid-19 habe der Anlagen- und Maschinenbauer ein starkes erstes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Lars Brorson in einer ersten Reaktion am Freitag. Die bekräftigten Jahresziele ermutigten ebenfalls. Darüber dürfte an diesem Tag - angesichts des zunehmenden Gegenwinds durch die Covid-19-Krise - zugleich am meisten diskutiert werden./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 06:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / 06:22 / GMT