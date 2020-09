ANALYSE-FLASH: Barclays hebt HeidelbergCement auf 'Equal Weight' - Ziel 62 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat HeidelbergCement nach den Zahlen zum zweiten Quartal und einer Investorenveranstaltung von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 62 Euro angehoben. Analyst Nabil Ahmed erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) bis 2022 im Schnitt um jährlich zehn Prozent. Der Strategieplan des Zementkonzerns gehe in die richtige Richtung, nun sei aber dessen Ausführung entscheidend./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 21:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2020 / 04:00 / GMT

