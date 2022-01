ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Lanxess auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Lanxess von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 70 Euro angehoben. Nach einem schwachen Jahr 2021 seien die Voraussetzungen für die Aktien des Spezialchemiekonzerns in diesem Jahr besser, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Diese Ansicht basiere auf einem überlegenen und besser vorhersehbaren Gewinnwachstum. Außerdem sieht er Chancen, um Vorteile aus dem Gemeinschaftsunternehmen Standard Lithium zu ziehen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2022 / 21:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2022 / 05:10 / GMT

