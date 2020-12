ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Linde auf 'Overweight' - Ziel 285 US-Dollar

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Linde von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 275 auf 285 US-Dollar angehoben. Analyst Duffy Fischer zählt in einer am Montag vorliegenden Studie eine Vielzahl von Gründen für Optimismus für die Industriegase-Branche und speziell Linde auf. Zudem geht er von steigenden Bewertungen mit Blick auf das immer stärker in den Anlegerfokus rückende Thema Nachhaltigkeit (ESG) aus./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 04:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2020 / 05:10 / GMT

