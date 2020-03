ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Sanofi auf 'Equal Weight' - Ziel gesenkt

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sanofi von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft, das Kursziel aber von 85 auf 80 Euro gesenkt. Angesichts des gegenwärtig herausfordernden Marktumfelds habe er seine Kursziele für europäische Pharmawerte reduziert, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Lungenkrankheit Covid-19 könne kontrolliert werden, doch gehe dies einher mit sehr hohen ökonomischen Kosten und begleitenden Auswirkungen auf den Sektor. Die Zusammenarbeit mit Barda (Biomedical Advanced Research and Development Authority) beim rekombinanten Sars-Impfstoff bringe Sanofi bei den über 30 in der Entwicklung befindlichen Impfstoffen in ein gute Position./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 22:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 05:00 / GMT

