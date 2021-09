ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Danone auf 76 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Danone von 72 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Analyst Warren Ackerman sieht im neuen Konzernchef Antoine de Saint Affrique die einende Kraft nach einer schwierigen Zeit. Seine Erfolge bei Unilever und Barry Callebaut seien imposant, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Aktien des Lebensmittelherstellers. Erste Priorität sei nun das Gelingen des Programms Local First, des größten Konzernumbaus in der Geschichte der Franzosen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2021 / 23:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2021 / 04:00 / GMT

