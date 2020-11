ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Deutsche Telekom - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Telekomkonzern habe fast durch die Bank stark abgeschnitten und damit dem Wettbewerbsdruck auf dem Heimatmarkt getrotzt, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel resultiere aus dem gut gelaufenen Geschäft in den USA./la/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2020 / 23:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2020 / 05:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX