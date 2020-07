ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Facebook auf 285 Dollar - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Facebook von 275 auf 285 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ross Sandler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Werbegeschäft des Sozialen Netzwerks erweise sich in diesen Rezessionszeiten als widerstandskräftiger im Vergleich zu den meisten anderen digitalen Plattformen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 03:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 03:12 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX