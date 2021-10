ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Infineon auf 43 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 41 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Kapitalmarkttag habe seine Meinung in puncto kurz- und langfristiges Wachstum des Halbleiterherstellers deutlich gehoben, schrieb Analyst Keagan Bryce-Borthwick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Schätzungen hoch, sieht allerdings beim Konkurrenten STMicro das höhere Kurspotenzial, da die Fundamentaldaten ähnlich seien bei gleichzeitig niedrigerer Bewertung./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 20:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 04:00 / GMT

