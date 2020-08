ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Ryanair auf 13 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 11,40 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wachstumsstarken Airlines wie Ryanair und Wizz Air eröffneten sich in der Corona-Krise neue Möglichkeiten, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Sie könnten Marktanteile hinzugewinnen und hätten gegenüber den Flughafenbetreibern eine bessere Verhandlungsposition, weil diese ein Auslastungsproblem hätten./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 21:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2020 / 04:00 / GMT

