ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für SAP auf 144 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 142 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bewertung von Aktien aus dem Software-Sektor werde aktuell in Zeiten eines zinsgetriebenen Ausverkaufs besonders wichtig, schrieb Analyst James Goodman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts hoher Bewertungen insbesondere bei Qualitätstiteln und sich verlangsamender Geschäftsdynamiken bleibe er selektiv. Bei SAP sollte in diesem Jahr das Cloud-Geschäft weiter anziehen und dies werte er positiv./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / 05:00 / GMT

