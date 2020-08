ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Siemens auf 122 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 109 auf 122 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit der baldigen Abspaltung von Siemens Energy und Flender sowie der Anteilsreduzierung an Siemens Healthineers nehme die "neue" Siemens langsam Formen an, schrieb Analyst Shane McKenna in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2020 bis 2022 und verlagerte den Bewertungshorizont in die Zukunft./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / 21:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2020 / 04:00 / GMT