ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Total SA auf 50 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Total SA von 40 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Total bleibe ihr "Top Pick" in der europäischen Energiebranche, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ölkonzern verfüge über das Wissen, die Technologie und die Finanzkraft, um sich in puncto CO2-Ausstoß besser aufzustellen. Die Dividende verspreche außerdem eine Rendite von etwa 10 Prozent./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 22:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 05:00 / GMT

