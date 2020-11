ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ceconomy auf 'Underweight' - Ziel 3,60 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Ceconomy von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, wenngleich das Kursziel von 2,60 auf 3,60 Euro angehoben wurde. Für den Elektronik-Händler zögen dunkle Wolken auf, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der höhere Anteil des Online-Handels und die Kosten für die Umstrukturierung dürften an der Profitabilität und dem Cashflow zehren. Dies gelte trotz der zuletzt ermutigenden Quartalszahlen, wegen denen er seine Schätzungen für das neue Geschäftsjahr erhöhte./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 18:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2020 / 05:00 / GMT

