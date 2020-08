ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Clariant wegen Risiken auf 'Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Clariant von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 17 Franken gesenkt. Die Risiken für ein Investment in den Schweizer Chemiekonzern seien inzwischen zu groß, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Noch vor einem Jahr sei Clariant mit Abschlag gehandelt worden, nun müssten Investoren eine Prämie zahlen, die allerdings nur in einem Übernahmeszenario gerechtfertigt wäre. Das sehe er jedoch nicht und die Risikobilanz erscheine zunehmend unattraktiv./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / 19:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2020 / 04:00 / GMT

