ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Fraport auf 'Underweight' und Ziel auf 35 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 35 Euro gesenkt. Analystin Rishika Savjani passte ihr Erwartungen für europäische Flughafenbetreiber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die Entwicklungen der Passagierzahlen und der Einzelhandelsumsätze an. Wegen der tiefgehenden Restrukturierungen bei der Lufthansa fielen ihre operativen Gewinnerwartungen für Fraport im Jahr 2021 besonders deutlich um 33 Prozent./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2020 / 15:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2020 / 15:45 / GMT