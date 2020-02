ANALYSE-FLASH: Barclays senkt L'Oreal auf 'Underweight' und Ziel auf 248 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat L'Oreal von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 273 auf 248 Euro gesenkt. Er rechne mit einem erheblichen Einfluss auf den Konsum in China durch die Coronavirus-Epidemie, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie zur europäischen Konsumgüterbranche. Er erwartet bereits im zweiten Quartal Verwerfungen./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 03:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2020 / 05:00 / GMT

