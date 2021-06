ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Orange auf 'Underweight' und Ziel auf 9,50 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Orange SA von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 11,50 auf 9,50 Euro gesenkt. Der Markt für Telekommunikationsdienstleistungen in Frankreich könnte sich erneut eintrüben, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Branchstudie. Davon wäre Orange am stärksten betroffen./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2021 / 21:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2021 / 04:00 / GMT

