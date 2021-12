ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Vonovia auf 65 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vonovia von 71 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sander Bunck passte sein Bewertungsmodell für den Immobilienkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an und verwies dabei auf die Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen. Angesichts der unterdurchschnittlichen Entwicklung im laufenden Jahr und der nun ausgeräumten Unsicherheiten sei die Aktie nun auch attraktiv bewertet./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2021 / 05:10 / GMT

