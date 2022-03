ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt FMC auf 'Buy' - Ziel 83,40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Buy" mit einem Kursziel von 83,40 Euro belassen. Dass der Dialysekonzern seine nordamerikanische Tochtergesellschaft Fresenius Health Partners mit dem Nierenärzte-Netzwerk InterWell Health und Cricket Health, einem US-Anbieter von Nierentherapien, und seiner Plattform für Patientendaten, fusionieren wolle, beschere FMC womöglich einen Buchgewinn, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Darüber hinaus schlage sich der Deal zwar nicht unmittelbar und spürbar in der Gewinn- und Verlustrechnung nieder, sei aber aus strategischer Sicht deutlich bedeutender. Die Transaktion stärke die Kernexpertise von FMC./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 15:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben