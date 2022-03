ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Medigene auf 'Buy' - Ziel 8 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medigene nach Jahreszahlen und einem "starken Ausblick" auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die im Februar vermeldete Zusammenarbeit mit Biontech sei für das Biotech-Unternehmen ein großer Schritt gewesen, schrieb Analystin Xian Deng in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Medigene beginne damit ein neues Kapitel./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2022 / 17:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

