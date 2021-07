ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Qiagen auf 'Buy' - Ziel 54 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen nach Eckdaten und gesenkten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Das Diagnostik- und Biotechunternehmen habe mit seinen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal positiv überrascht, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Frustriert habe ihn aber letztlich die überraschende Reduzierung des Umsatzziels für das Gesamtjahr angesichts vorsichtiger Erwartungen an die Geschäfte mit Covid-19-Bezug./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 05:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

