ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 170 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Analyst Philip Buller lobte am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf die Bilanz Auftragslage, Mittezufluss (Cashflow) und Ausblick der Münchner./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 07:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben