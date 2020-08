ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe auch für das zweite Quartal solide Kernzahlen vorgelegt, die seine Erwartungen übertroffen hätten, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv hob er die höheren Bewertungen für Wohnraum hervor sowie die gesunkene Fremdverschuldung und den bestätigten Jahresausblick./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX