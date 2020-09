ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Axa auf 'Buy' - Ziel 21,80 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Axa von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 21,80 Euro belassen. Beim französischen Versicherer zahle sich der 2016 angekündigte Strategie-Schwenk weg der Fokussierung aus das Lebensversicherungsgeschäft inzwischen aus, schrieb Analyst Alessandro Abate in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So wachse die 2018 übernommene Sparte Axa XL (Sach- Haftpflicht und Spezialrisiken), was sich bei der nächsten Prämienrunde im Januar positiv niederschlagen sollte. Auch sollten weitere Verkäufe bis zu einer Milliarde Euro bringen, die sich günstig auf die Verschuldung auswirkten. Nach dem Dividendenausfall für 2019 rechnet der Experte zudem für 2020 mit einer Ausschüttung./tav/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2020 / 15:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

