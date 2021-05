ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt BNP Paribas auf 'Hold' und Ziel auf 48 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat BNP Paribas von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 42 auf 48 Euro angehoben. Die Ertragsentwicklung der Großbank laufe - mit Ausnahme des Privatkundengeschäfts - besser als erwartet, schrieb Analyst Andrew Lowe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Aussichten für etwaige Kreditausfälle erschienen günstig. Dies dürfte sich in den kommenden Quartalen fortsetzen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / 16:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben