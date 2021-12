ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt CFE auf 'Buy' - Ziel 130 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat CFE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 130 Euro angehoben. Die Tochter DEME sei der Star des Energiekonzerns, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sei für den Löwenanteil des operativen Gewinns verantwortlich und ein Pionier im schnell wachsenden Offshore-Windkraftgeschäft. Eine mögliche Aufspaltung des Konzerns sollte daher Werte freisetzen./tih/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

